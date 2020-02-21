فيديو.. اشتعال النيران في طائرة بأمريكا بسبب هبوطها بدون عجلات

(المستقلة)- ممدوح بليغ/ شهدت الأراضي الأمريكية واقعة غريبة، بعدما قامت طائرة صغيرة بالهبوط في مطار دايتونا بيتش الدولي في فلوريدا، أمس الخميس، بدون عجلات.

ورصد مقطع الفيديو إندلاع النيران في أسفل الطائرة الصغيرة، وهي تنزلق على المدرج، قبل أن تتوقف بسلام.

وقامت سيارات الإطفاء والفرق الطبية بالذهاب إلى مكان احتراق الطائرة على المدرج، بعد أن اشتعلت النيران بأسفل جسم الطائرة، وفقا لما ذكره موقع «سبوتنيك» الروسي.

وصرحت المتحدثة باسم المطار جوان ماجلي، أن شخصين كانا على متن السفينة، وتم إخراجهما سالمين من الطائرة، وفتحت مدرجات المطار للعمل من جديد بعد ساعات قليلة من الحادثة، عقب إغلاقها بسبب أعمال التنظيف وسحب الطائرة وإزالة الوقود المنسكب.