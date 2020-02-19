فيديو : اتقوا الله يا حُكّام.. آخر كلمات عراقي توفي على الهواء

المستقلة / سجّل “مستشفى اليرموك”، وسط العاصمة العراقية بغداد، حالة وفاة رجل على الهواء مباشرة أثناء بثّ برنامج “ناس وناس” على فضائية “السومرية” المحلية، أمس الثلاثاء، بعدما شكا من الإهمال الطبي في المستشفيات بحق المرضى.

ووجَّه المتوفّى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، نقده لحُكّام العراق، وبدا شاكياً من سوء الأحوال والتعامل معه داخل المستشفى، وقال: “طلعونا من الطريق، راجعوا نفسكم، خل الحكومة يراجعوا نفسهم، آني جاي مراجع، وأريد أشوف المعاناة. بمعنى الكلمة الشغلة تعبانة… العالم تعبانين، خلوا الله بين عيونكم (اتقوا الله) يا حكومة”.

وبعد أن أنهى هذه الكلمات، فقد وعيه أمام الكاميرا ليفارق الحياة بعد دقائق.

وأكَّد، ياسر الجنابي وهو مُقدِّم البرنامج الذي كان يجري اللقاء مع الشخص المتوفى، على صفحته على “فيسبوك”: “وفاة مواطن على الهواء مباشرة في مستشفى اليرموك أثناء حلقة من البرنامج”، مُضيفاً: “راجعوا نفسكم، وخلوا الله بين عيونكم يا من تحكمون العراق، هذه آخر الكلمات التي نطق بها، الله يصبر أهلك حجي على فراقك، إلى رحمة الله”.