فيديو : ابو علي الشيباني يتوقع اغتيال “مقتدى الصدر” من قبل القوات الأمريكية

المستقلة/ ابو علي الشيباني يتوقع اغتيال “مقتدى الصدر” من قبل القوات الأمريكية. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا ابو علي الشيبانيالشيبانيالعراققاسم سليمانيمقتدى الصدر قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار تداعيات مقتل سليماني على أسواق النفط والبورصات الخليجية اخر الاخبار لا تتجاهلها.. أعراض تدل على التهاب الطحال اخر الاخبار أسهم أرامكو السعودية بأدنى مستوياتها اخر الاخبار الأهلي المصري ينفي التفاوض مع عمر السومة التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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