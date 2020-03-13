فيديو : إيطالي يلجأ إلى حيلة جنونية لتجنب الإصابة بـ”كورونا”

المستقلة /لجأ مواطن إيطالي إلى حيلة جنونية في محاولة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس “كورونا” بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه “وباء” هذا الأسبوع، حيث شوهد في لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تنقله مرتديًا “حلقة عملاقة من الورق المقوى” حول خصره؛ ومن الواضح أنه يهدف من خلال هذه الخطوة إلى البقاء على مسافة آمنة من المارة قدر الإمكان أثناء تنقله خوفًا من العدوى.

الجدير بالذكر أنه تم تصوير هذه اللقطات في أحد الأسواق التجارية بالعاصمة الإيطالية “روما”، حيث قام بتصويره أحد المارة فور أن انتبه إلى تصرف ذلك الرجل، ولم يستطع أن يتمالك نفسه من الضحك.

ويتبين من خلال اللقطات المرفقة أن صاحب هذه الفكرة غير التقليدية استعان كذلك بأداة تُستخدم في الأساس لالتقاط القمامة، لكنه قرر استخدامها من أجل التقاط الأغراض المختلفة خلال جولة التسوق.

وأكد الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن الهدف من اتخاذه هذه الخطوة هو حماية نفسه من الفيروس، بعد أن أعرب عدد من المارة عن دهشتهم من تصرفه ومظهره.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تنصح بالبقاء على مسافة متر واحد على الأقل من أي شخص يسعل أو يعطس كإجراء احترازي لتجنب الإصابة بالفيروس.