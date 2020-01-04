فيديو : إنهيار وبكاء “العامري” بشكل مفجع على جثمان “المهندس”

المستقلة / فيديو .. العامري مودعاً المهندس : ثمن دمك سيكون خروج القوات الامريكية والى الابد وتتحقق السيادة الوطنية الكاملة ، اطمئن يا رفيق الدرب. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا خارج الديار على مضيفه خيتافي اخر الاخبار لافروف وظريف : اغتيال سليماني سيؤدي لاندلاع جولة من تصاعد التوتر بالمنطقة اخر الاخبار بقشيش خيالي مع بداية 2020 اخر الاخبار ورشة عمل عن تطور المنظومات الطبية الالكترونية في المؤسسات الصحية التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
التعليقات مغلقة.