فيديو.. “إنهيار إبنته وتفاصيل أيامه الأخيرة” رحيل المنتصر بالله صانع الضحكة

المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا صباح أمس السبت ، الفنان المصري القدير المنتصر بالله ، في إحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية ‏عن عمر ناهز 70 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض ، بعد إصابته بجلطة فى المخ.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى دفتر عزاء ، حيث حرص عدد كبير من الفنانين ، ومحبى على نعى الفنان الراحل بكلمات مؤثرة ، معربين عن حزنهم الشديد لرحيله ، وكان من بين هؤلاء الفنانين ، الفنانة ليلى علوي والفنان محمد هنيدي، أمير كرارة ، الإعلامية إسعاد يونس ، الفنان هانى رمزى ، الفنان أحمد السقا والفنانة منة شلبي والفنان آسر ياسين والفنان إدوارد ، وغيرهم من نجوم الفن.

من ناحية أخرى رفضت ابنة الفنان الراحل المنتصر بالله ، التعليق على وفاة والدته ، وانهارت خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج”المساء مع قصواء” على فضائية “TEN” ، قائلة:”الباقية في حياتكم، وبعتذر لحضراتكم بس إحنا مش قادرين نتكلم كلنا، مش قادرين”.

ومن جانبه أعرب الفنان المصري محمد رياض ، عن حزنه الكبير لوفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، مضيفاً ، أثناء مداخلة هاتفية أن الكثير من الفنانين كانوا مقصرين في التواصل مع الفنان الراحل، وذلك نتيجة ظروف مرضه الذي أبعده عن الكثيرين من أحبابه، قائلا: “كلنا كنا مقصرين مع الفنان الراحل المنتصر بالله”.

كما كشف السيناريست وليد يوسف، عن تفاصيل أخر عمل للفنان الراحل ، وكيف كان منشغلا بفنه قبل وفاته بأيام ، وهى مسرحية بعنوان “استغماية” ، كان من المقرر أن يقدمها الفنان الراحل المنتصر بالله، ولكن تم إيقافه بسبب سوء حالته الصحية.

ونشر يوسف صورة من كواليس التحضير للمسرحية في منزل الراحل، على حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا:” الصورة دي في البيت عند مونتي، كنت بعرفه على جزء من فريق عمل مسرحيه أطفال كانت بطولته وكان هايرجع بيها مرة تانيه للشغل.. في بروفات الترابيزة كان متألقا كالعادة.. وكان بيرمي ايفيهات مضحكة جدا وغير متوقعة”.

وتابع: “عملنا 3 بروفات.. وكلمتني رانيا بنته طايرة من الفرح الدكتور اللي بيتابع عنده مونتي، قال لها إن الشغل عمل طفرة في حالته وإن الجلطة اللي كانت مقعداه في البيت لسنين في طريقها للشفا وتحمسنا أكتر للمشروع ومش عايز أقولكم فرحة كل الممثلين اللي في العرض وإحساسهم بالفخر للشغل معاه”.

استكمل: “لكن للأسف مونتي جاله دور برد.. تعب شويه وأجلنا البروفات.. وزاد التعب ورجع مونتي للبيت تاني.. وفضل تعبان لحد ماراح لربنا النهارده.. فيه ناس كتير روحها وحياتها في الشغل.. مابتحسش إنها عايشه وموجوده غير بالشغل.. قعده البيت موت مبكر.. لكن مونتي هايفضل موجود وعايش ومبهج”.

واختتم:” أنا متاكد أنه دلوقت بينشر البهجه في السما زي ماكان بينشرها في الأرض، خالص عزائي ليكي ياعزيزه ياست الستات.. نموذج الزوجه الوفية.. وربنا يصبر قلوبكم يابنات”.

ويشار إلى أنه كانت أخر أعمال الفنان الراحل المنتصر بالله هي المشاركة كضيف شرف في مسلسل رجل وست ستات مع الفنان أشرف عبدالباقي، قبل أزمة مرضه في العام 2008.

الجدير بالذكر أن أسرة الراحل المنتصر بالله ، تستقبل العزاء يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 28 و29 من شهر سبتمبر الجاري، من الساعة 6 إلى 10 بكنيسة السيدة العذراء بالمرعشلي بالزمالك، ويتم تشييع جثمانه، غدًا الأحد، من كنيسة الشهدين “أبو سيفين” في منطقة المهندسين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.