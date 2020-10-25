فيديو.. إنطلاق عرض مسلسل “بين اتنين” عبر منصة شاهد.. الخميس القادم

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت المنصة الرقمية “شاهد”، الإعلان الرسمي لمسلسلها الأضخم “نمرة اتنين”، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب ، ومن المقرر أن يبدأ عرضه 29 أكتوبر الجاري.

مسلسل “نمرة اتنين” وهو عمل درامي يتم تقديمه من خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين،وتم تصوير مشاهد العمل فى 6 دول عربية.

والعمل يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم: منى زكي، نيللي كريم، صبا مبارك، أمينة خليل، إياد نصار، عادل كرم، ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك ، آسر ياسين ، شيرين رضا ، واللبناني عادل كرم ، أحمد السعدنى ، هدى المفتى، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “نمرة اتنين” ويشارك فيه عدد من المؤلفين منهم: مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة، سما عبد الخالق ، أما المخرجين فهم طارق العريان، تامر محسن، محمد شاكر خضير، هادي الباجوري، هاني خليفة، وأحمد النجار.

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