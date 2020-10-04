فيديو.. إلهام شاهين تكشف سبب غياب عادل إمام عن حفل زفاف شقيقها

المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين ، مساء الجمعة الماضية ، بحفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين المونتيرة منة جاب الله بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين ، كواليس حفل زفاف شقيقها ، وخاصة بعد عزوفه عن الزواج ، بسبب وفاة خطيبته الفنانة الراحلة ميرنا المهندس ، مؤكدة أن إقناعه بقرار الزواج لم يكن سهلًا على الإطلاق واستغرق منها سنوات ربما تصل إلى أربعة أو خمسة.‏

وأوضحت إلهام شاهين في مداخلة مع برنامج “mbc trending” ، أنها تشعر بعاطفة الأمومة نحو أمير وبزفافه فإنها تشعر بأنها أدت رسالتها في ‏الحياة ، مشيرة إلى حبها وتعلقها بشقيقها إلى حد لايوصف.

ووجهت شاهين ، إعتذار لبعض الفنانين الذين لم يتلقوا دعوة للحضور، بسبب رغبتها في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة مع الإلتزام بالعدد المسموح خوفا على الحاضرين فى ظل جائحة كورونا.

على صعيد آخر ، لاحظ البعض عندما حضور الزعيم عادل إمام حفل الزفاف ، وحول هذا الأمر وعن سبب غيابه قالت شاهين :”لا أنا أخاف عليه، عادل إمام قيمة ويشرفني حضوره للفرح لكن هو الوحيد اللي مش هقدر أمنع الناس عنه، عادل إمام ليه فيا أنا شخصيا كتير أوي ، هو سبب وجودي في السينما وأول واحد اداني فرصة للتمثيل في السينما، وهو أستاذ الأساتذة وله فضل عليا في حياتي، لكن أخاف عليه من التجمعات”.