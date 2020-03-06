فيديو : إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين‬⁩ بعد إغلاقها !

المستقلة /أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي، اليوم الجمعة، أنه تم إعادة فتح أبواب المسجد الحرم والمسجد النبوي بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قال إنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.