فيديو.. “إطلالة رقيقة وبكاء على المسرح” أبرز مشاهد حفل أحلام بالسعودية

المستقلة/منى شعلان/ تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، فى حفلها ليلة أمس ، بمدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 ، وأطربت جمهورها بصوتها العذب ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو من الحفل ، بعد بثه أون لاين.

وقدمت أحلام أغاني عدة بينها: ”يا ليل يا جامع، ليه متضايق، ناوي تروح، أبرحل، أنا ما استغنى، ظنيت بك خيرًا“، واختتمت الحفل بأغنية ”فوق هام السحاب“، بينما عادت لغنائها مرة أخرى بعد إنهاء الحفل تلبية لطلب الجمهور.

وإختارت النجمة الإماراتية ، إطلالة رقيقة مرتدية فستان أبيض ناعم من الشيفون المطرز بخيوط ذهبية وذات أكمام طويلة ، مع الاحتفاظ بترك شعرها منسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها ، و تزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة، حازت على إعجاب جمهورها.

وخلال الحفل بكت أحلام على المسرح ، و ذلك بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن حفلاتها، بعد قرار إلغاء حضور الجمهور وتحول الحفل أون لاين بعد وصول النجمة الإماراتية إلى جدة ، بسبب الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

وقالت أحلام باكية: “أحس إنه دائمًا الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد”.

ووجهت الفنانة أحلام خلال الحفل بالشكر إلى وزارة الترفيه السعودية والمستشار تركي اّل الشيخ وتمنت له الشفاء العاجل”.

كما هنأت أحلام المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 فقالت: “أبارك لبلادي السعودية بهذا اليوم العظيم وإن شاء الله دايم السعودية في عز ورخاء”.