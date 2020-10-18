فيديو.. إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب بهاء سلطان.. فما القصة؟

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الشيخ أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل لقاء جمعه بالمطرب المصري بهاء سلطان،وكتب درويش منشورًا عبر صفحته على “فيس بوك”، قال فيه: “تحدثت مع بعض الشباب عنه بالأمس، وأني أرى بداخله إنسانًا آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعزم هذه الأيام على اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له، وإذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله عليّ مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن _يفضفض _وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيًا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد”.

وتابع: “وخلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه.. فوجدناه إنسانًا بمعنى الكلمة، مقيمًا للصلاة، تاليًا لكتاب الله حافظًا له، مؤديًا للواجبات، محبًا لله جل وعلا خاشيًا له، ومحبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبًا لأولياء الله.. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه”.



ولكن بعد ساعات قليلة، حذف الشيخ المنشور من صفحته الرسمية علي فيسبوك ، ونفى بهاء سلطان، ما زاعمه الشيخ بأنه وعده أن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط.

وتسبب منشور الشيخ المصري ، فى إحالته للتحقيق ،وقال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم إيقاف إمام مسجد بالإسكندرية وتحويله للتحقيق على خلفية، زعمه أن الفنان بهاء سلطان وعده خلال لقائهما في المسجد بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط، وذلك من خلال منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية “الأولى”، أن “تصرف الإمام يعد رعونة ومراهقة شبابية من إمام شاب في مقتبل عمره”، مشيرًا إلى أن الإمام شعر بالفرحة والانبهار لوجود بهاء سلطان معه في المسجد.

وتابع أنه حتى وإن كان الفنان بهاء سلطان فضفض مع الإمام بالحديث، فكان لا ينبغي أن يخرج الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي ليروي ذلك؛ لأنها أسرار، وحتى لا يدعي بطولة زائفة بتعديل مسار الفنان كما زعم، وفقًا لقوله.

وذكر أن الأمور ستحسم في التحقيقات، قائلا إنه يتم العمل على تعديل مسار الإمام حفاظا عليه من الانجراف فيما انجرف إليه ما سبقوه من أئمة حول أحاديث عن أدوارهم في “توبة الفنانين”.

واستطرد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: “لسنا جلادين ولكن نريد أن نقوم أبنائنا حتى وإن أصابهم بعض الخلل”.