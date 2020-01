فيديو: إبنة الفنانة ماجدة الصباحي تكشف عن وصيتها الأخيرة

View this post on Instagram

#غادة_نافع ابنة الراحلة #ماجدة_الصباحي تكشف عن أمنية ماجدة بلقاء الرئيس السيسي وعلقت على الوصية التي تركتها ”مش هقدر أقول باقي الوصية غير ليه” …🙏 . www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي