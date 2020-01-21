فيديو: إبنة الفنانة ماجدة الصباحي تكشف عن وصيتها الأخيرة

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة غادة نافع ابنة النجمة الراحلة ماجدة الصباحي، لأول مرة وفى أول لقاء تليفزيونى لها ، بعد رحيل والدتها عن الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة.

وقالت غادة ، لبرنامج et بالعربى ، أن الراحلة ماجدة الصباحي كانت ترغب في مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن الوصية، أكدت نافع إنها لن تُطلع أحد غير الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الوصية ، قائلة: “مش هقول حاجة لحد غيره”.

وقد رحلت عن عالمنا الفنانة ماجدة الصباحي، الخميس 16 يناير الجاري، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة، قدمت من خلالها عددا من الأعمال التي دخل بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.