فيديو : إبنة الفنان الراحل طلعت زكريا تروي أول رؤيا لها بوالدها

المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا ، عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية “الزهر لما يلعب”، مع الفنان الكبير سمير غانم.

وقالت إيمي ، خلال لقائها في برنامج mbc Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنها تلقت إتصال هاتفي من الفنان سمير غانم، يخبرها فيه أنه يريدها للمشاركة في المسرحية ، حيث يعد العمل الثاني لها معه.

وأضافت، أنها تلقت مكالمة أخرى من المؤلف أحمد الإبياري لمشاركتها في العمل، مؤكدة أنها سعيدة بمشاركتها مع قامة كبيرة بحجم الفنان سمير غانم.

وكشفت إيمي، خلال اللقاء ، عن رؤيا لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، قبل توقيعها للعقد بيومين، وأهداها في الرؤيا الأولى له مبلغ مالي هو نفسه الذي وقعت به عقد المسرحية وبنفس شكل الأموال الحقيقية التي تلقتها، معبرة عن سعادتها بإحساسه بها حتى بعد وفاته.

من ناحية أخرى قال الفنان سمير غانم، عن ترشيحه لإيمي: “اختارت إيمي بنت طلعت لسببين الأول حبًا في هذا الإنسان لأنه طوال فترة عمله معي كان يموتني من الضحك، علاوة على أنها محتاجة للعمل لأن طلعت زكريا تركهم بدون شيء وإن شاء الله هتكون كويسة”.

وتتناول قصة المسرحية فكرة “الفلوس” وتدخلها في حياتنا، وكيف أنها تغير مسارها على الجانبين السلبي والإيجابي، في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على فكرة الاستعراضات الراقصة.

ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم إلى جانب سمير غانم، من ضمنهم: شيرين، ورضا حامد، وطارق الإبياري، ومجدي إدريس، ووائل علي، وآخرون، ومن إخراج طارق الإبياري، وتأليف أحمد الإبياري ، وسوف يتم عرضها فى يوم 23 يناير المقبل، على مسرح مكتبة مصر الجديدة.