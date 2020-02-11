فيديو.. أول ظهور لرئيس الصين بـ”قناع” منذ تفشي كورونا

(المستقلة) ممدوح بليغ/ في أول ظهور للرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ تفشي وباء كورونا، زار اليوم الاثنين، مرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وقال شي إن الوضع في الوقت الحالي لا يزال خطيرا للغاية، معربا عن ثقته في أن الصين يمكنها تحقيق النصر التام في الحرب ضد الفيورس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وتوّجه شي إلى أنهوالي في ناحية تشاويانغ لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على المستوى الأولي، وأكد على دور المجتمع في احتواء انتشار الفيروس على نحو فعّال.