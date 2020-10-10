فيديو.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده الـ43 مع عائلته وأصدقائه

المستقلة/ منى شعلان/ احتفل النجم المصري أمير كرارة بعيد ميلاده الثالث والأربعين ، مع زوجته وأبنائه ، مساء أمس الجمعة ، فى أحد الأماكن العامة ، وعلى أنغام أغنية “انزل ياجميل” ، التف النجم وأسرته حول تورتة عيد الميلاد.

ونشر كرارة مقطع فيديو ، عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، ظهر خلاله برفقة زوجته وأبنائه ، وعدد من الأصدقاء، وهم يحتفلون بعيد ميلاده.

كما حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني ، الاحتفال بعيد ميلاد النجم أمير كرارة ، من خلال تقديمهم التهنئة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت البداية من العائلة عن طريق شقيقه الفنان أحمد كرارة حيث كتب “كل سنة وأنت طيب يا أجدع أخ في الدنيا، يارب أشوفك ناجح ومبسوط وبصحة طول العمر” وأرفقها بصورة لهما معا.

كما نشرت نور، شقيقة الفنان أمير كرارة ، صورة تجمعها بشقيقها عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت : “كل سنة وأنت طيب وحبيبي وأفضل ديما مطمنة بوجودك يا رب.. ربنا يخليك ليا يا رب، ويديك طولة العمر يا ميرو، وأشوفك على طول مكسر الدنيا يا باشا مصر، يا حتة من قلبي، بحبك”.

وأيضا هنائه الفنان أحمد صلاح حسني، قائلا : “‏كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. أخويا الغالي” ، كما وجه الفنان محمد دياب ، رسالة تهنئة للفنان أمير كرارة ، قائلا:”كل سنة وأنت طيب ومجدع وصاحب صاحبك يا مجدع.. يا أبو الرجولة، ويا رب دايما فرحان بنجاحك يا صاحبي”.

ويحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم السبت، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 10 أكتوبر، إذ أنه من مواليد 1977.

ويذكر أن النجم أمير كرارة يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد عمر الناجى (حرب طروادة)، ويعرض المسلسل على عدة أجزاء، يتضمن كل جزء 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، من تأليف وإخراج بيتر ميمى.