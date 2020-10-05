فيديو.. “أحمد فهمى” يخضع لتجربة لقاح كورونا ويدعو جمهوره للمشاركة

المستقلة / منى شعلان / كشف الفنان المصرى أحمد فهمي ، عن تلقيه لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس “كورونا” المستجد، والذي تشرف عليه وزارة الصحة المصرية.

ونشر فهمي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو يوثق خضوعه لتجربة اللقاح، وعلق قائلاً: “فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها.. لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية.. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك”.

من ناحية أخرى يستأنف الفنان المصرى أحمد فهمى تصوير فيلمه الجديد دماغ عالية خلال الأيام المقبلة ، كما يشارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “اسعاف يونس” الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور ، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية.