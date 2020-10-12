فيديو.. أحمد زاهر ينفعل على المعجبين بسبب ابنته ليلى

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، للفنان أحمد زاهر أثناء إنفعاله على المعجبين بسبب مضايقتهم لابنته الفنانة ليلى ، أثناء تواجدهما فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، لحضور حفل تكريمها كأفضل ممثل وأفضل ممثلة شابة لعام 2020 ، بمهرجان همسة للفنون والآداب ، في الدورة التي تحمل اسم الفنان محمد صبحى.

حيث إنفعل الفنان المصرى على المعجبين بسبب إصرارهم على التصوير مع ابنته بشكل غير لائق ، وظهر أحمد زاهر وهو يقول للمعجبين “بلاش التلزيق دا ما يصحش كدا يا جماعة بعد اذنكم ..لازم أمشي بجاردات”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، مشاركتها فى مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، وتم عرضه فى الموسم الرمضاني السابق.

من ناحية أخرى، يعرض حاليا للنجم أحمد زاهر ، في دور السينما المصرية ، فيلم “زنزانة 7” ويشاركه البطولة نضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.