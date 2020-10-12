فيديو.. أحمد زاهر ينفعل على المعجبين بسبب ابنته ليلى
المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، للفنان أحمد زاهر أثناء إنفعاله على المعجبين بسبب مضايقتهم لابنته الفنانة ليلى ، أثناء تواجدهما فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، لحضور حفل تكريمها كأفضل ممثل وأفضل ممثلة شابة لعام 2020 ، بمهرجان همسة للفنون والآداب ، في الدورة التي تحمل اسم الفنان محمد صبحى.
حيث إنفعل الفنان المصرى على المعجبين بسبب إصرارهم على التصوير مع ابنته بشكل غير لائق ، وظهر أحمد زاهر وهو يقول للمعجبين “بلاش التلزيق دا ما يصحش كدا يا جماعة بعد اذنكم ..لازم أمشي بجاردات”.
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، مشاركتها فى مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، وتم عرضه فى الموسم الرمضاني السابق.
من ناحية أخرى، يعرض حاليا للنجم أحمد زاهر ، في دور السينما المصرية ، فيلم “زنزانة 7” ويشاركه البطولة نضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.
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