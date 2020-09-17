فيديو.. أحمد العوضي يكشف لأول مرة تفاصيل زواجه بالفنانة ياسمين عبد العزيز

المستقلة / منى شعلان/ كشف الفنان أحمد العوضي كواليس بداية قصة الحب التي جمعته بالفنانة ياسمين عبد العزيز وتفاصيل زواجهما لأول مرة فى أول لقاء تليفزيونى له بعد الزواج.

وقال “العوضي” خلال برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي علي قناة “سي بي سي”: إنه كان حريصًا على العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة في مسلسل “لآخر نفس” الذي جمعهما في وقت سابق، وحكى كيف تعرف عليها في كواليس المسلسل.

وتابع:” أنه عندما رآها لأول مرة في كواليس “لآخر نفس” وضع خطة للجلوس بجانبها بدلًا من جلوسه بجوار المخرج حسام علي، ثم أخبرها بأنه نسي نسخة السيناريو الخاصة به وسألها أن يقرأ معها، فوافقت وبعد بعض الوقت أخذ في المزاح معها فضحكت.

أضاف:” أحمد العوضي أنهما ارتبطا لفترة طويلة، دون علم أحد وقال: “ارتبطنا واتخانقنا وسيبنا بعض ورجعنا، كان ممكن العلاقة دي ما تكملش يبقا ليه تتحسب عليها”.

وأكد العوضي أنه تزوج من ياسمين عبد العزيز قبل حفل عيد ميلادها الذي أثارت صورتهما حينها جدلًا واسعًا عند نشرها، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على الإعلان في شهر رمضان كما حدث ، وأن الزواج تم فى شهر مايو الماضي .

كما نفي الشائعات التى ترددت حول فارق السن بينهما وأن ياسمين تكبره بأكثر من عشر أعوام ، مؤكد أن فارق السن بينهما 6 سنوات فقط ، أى تكبرها بهذه السنوات فقط ، ووجه رسالة لمروجى الشائعات ، أن حياتهما الشخصية ملك لهما فقط وليس من حق أى شخص أن يتحدث عنها.