فيديو.. أحلام ترقص في حفل زفاف داليا مبارك

(المستقلة)..أثار فيديو رقص أحلام في حفل زفاف السعودية داليا مبارك ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلقائية وعفوية النجمتين، خاصة وأن الحفل كان عائلياً للغاية وخلا من المشاهير.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو الذي تظهر فيه أحلام وداليا مبارك وهما تقفان جنباً إلى جنب على أنغام إحدى أغنيات النجم السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله، وذلك بعد الانتهاء من مراسم ارتداء العروسين لخاتمي زفافيهما، ثم إقامة الزفة على الطريقة السعودية الشعبية التقليدية.

وتألقت أحلام بفستان ماكسي متعدد الألوان بأكمام عريضة، حيث حضرت الحفل برفقة زوجها، بسبب علاقة الصداقة الرائعة التي تجمعها بداليا مبارك، خاصة وأن أحلام تشجعها دائماً وتثني على صوتها.

وكانت داليا مبارك قد احتفلت مساء أمس بزفافها من عريسها رجل الأعمال الأمريكي الهيم في إسطنبول بحضور أفراد عائلتي العروسين في أجواء هادئة بعيداً عن الصخب، حيث ارتدت العروس فستاناً مستوحى من فساتين أميرات عالم ديزني خاصة “بيل” بطلة “الجميلة والوحش”.

وجاء الفستان عاري الكتفين مع حمالة تتدلى على ذراعيها، ويحدد منطقة الخصر لينتهي بتنورة واسعة للغاية مطرزة بشكل رائع ومدهش، بينما أسدلت شعرها الطويل بشكل بسيط واختارت مكياجاً ناعماً نوعاً ما، حيث حددت عينيها باللون الأسود مع أحمر شفاه باللون الخوخي اللامع.

المصدر : ليالينا