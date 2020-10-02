فيديو.. أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مشاركتها في التجارب الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تجري حاليا في دولة الإمارات، وحصلت على الجرعة الأولى منه كمتطوعة ، فى أحد المراكز الطبية المعنية بالتجارب الإكلينيكية للقاح.

ونشرت أحلام ، مقطع فيديو لها ، أثناء أخذها لعينة اللقاح، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” قالت فيه أنها إنها حصلت على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، على أن تتلقى الجرعة الثانية لاحقًا، وعلقت قائلة: “إيمانًا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا، وكلي أمل وثقه بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد، (لا تشلون هم)”.

وقد خضعت الفنانة الإماراتية أحلام ، مؤخراً لعدة فحوصات طبية، بعد إحيائها حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، وعودتها لبلادها ، حيث أجرت 3 مسحات للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، واتبعت الإجراءات الاحترازية داخل منزلها ، حتى تتأكد من عدم إصابتها بالمرض.