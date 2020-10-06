فيديو.. أبطال مسلسل”عروس بيروت”يكشفون تفاصيل الجزء الثاني قبل انطلاقه

المستقلة/منى شعلان/ ينتظر جمهور مسلسل “عروس بيروت” إنطلاق موسمه الثانى ، الموافق يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري عبر قناة MBC4 وكذلك عبر تطبيق “شاهد”، ليعود المسلسل بعد غياب استمر لأشهر، منذ توقفت حلقات الموسم الأول منه عند الحلقة الـ 85.

ويحمل الجزء الثانى من ” عروس بيروت”، العديد من المفاجآت ، وهو ما كشفته الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، التي تجسد شخصية “ليلى ضاهر” والتي تخوض الصراع بين “ثريا” زوجة إبنها الأكبر التي تجسد شخصيتها الفنانة كارمن بصيص.

وقالت شمعون، فى لقاء لها ببرنامج MBCTrending ، إن شخصية “ليلى” دائمًا ما تظهر قناع القسوة، ولكنها لها أكثر من وجه، موضحًة أنه لا يوجد لها وجه المرأة المتمسكة بالمبادئ والقوانين فقط، أو وجه السلطة والقسوة والقوة، ولكن سيكتشف المشاهد أن خلف القناع الذي يحمل العديد من الأوجه، فتاة عانت من الحب.

وشبهت تقلا مسلسل “عروس بيروت” بالحياة، التي دائما بها أشياء جميلة وأشياء غير جميلة، منوهًة بأن المشاكل ستعترض طريقها وطريق عائلة “ضاهر” في المسلسل، وأردفت أن النجاح في النهاية سيكون من نصيب الطيبين.

وأضافت أن شخصيته “ليلى ضاهر”، تقف بالمرصاد لأي شخص قد يشكل خطرًا على عائلتها، متابعًة بأنها لا تقبل بالأمر الواقع وتتحدى كل الصعوبات في سبيل إبعاد أسرتها عن أي مكروه.

وبشأن الصراع بينها وبين “ثريا” كارمن بصيبص، وأشارت تقلا شمعون إن الصراع بينهما يعد من أكثر الخطوط تشويقًا للمشاهدين في الموسم الأول، معقبًة أن الموسم الثاني سيشهد مواقف لها أكثر من لون في علاقتهما حتى يتبين للمشاهد ماذا تريد “الست ليلى” تقلا شمعون، من “ثريا” كارمن بصيص.

وشددّت تقلا شمعون على أن “عروس بيروت” يتطرق إلى ما هو أبعد من قصص الحب الثنائي بين “ثريا” و”فارس”، و”خليل” و”نايا”، و”ليلى” و”عادل”، فهو يحكي عن العائلة، وفي اعتقادها فإن الحرب الأخطر التي تُشن على المجتمع العربي الآن هي الحرب على العائلة، فكأن المسلسل من خلال شخصية الأم التقليدية “ليلى” ينصح الأم الحديثة بعدم إنكار التقاليد.

من جانبه أكد الفنان السورى محمد الأحمد ، أن الجزء الثانى يحمل مفاجأت عديدة لعائلة الضاهر ، وسيظهر من خلال شخصية “أدم” التى يجسدها ضمن أحداث العمل ، بوجه جديد ومختلف عن ظهوره فى الجزء الأول.

وكشف الأحمد ، مازحا أنه يحتاج لعلاج نفسى بعد دوره فى مسلسل “عروس بيروت” ، موضحا أنه يحمل بعض صفات تلك الشخصية من ناحية الوضوح والشفافية وسيتضح هذا فى الجزء الثاني.

ومن المنتظر أن يحمل الجزء الثاني من مسلسل”عروس بيروت”، ظهور عدد من الوجوه الجديدة، بينهم الممثل رفيق علي أحمد ، كما ستنضم الممثلة كارلا بطرس إلى فريق العمل، وكذلك انضمت الممثلة اللبنانية ريتا حرب.