فيديو.. أبرزهم راغب علامة وصابر الرباعي.. فنانون عرب يشاركون مصر إحتفالات نصر أكتوبر

المستقلة/منى شعلان/ حرص عدد كبير من الفنانين العرب ، على تهنئة الشعب والجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر العظيم ، التى توافق اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

ويأتى فى مقدمة الفنانين العرب، النجم اللبناني راغب علامة ، الذى حرص على تهنئة الشعب المصري قيادة وشعبا وجيشنا، بمناسبة إنتصارات أكتوبر العظيمة ، خلال مقطع فيديو ، قائلاً :” أحب أن أهنئ الشعب المصرى الحبيب والغالى وسيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى العظيم على هذه الانتصارات المجيدة عاشت مصر أبية سالمة وآمنة”.

وأضاف النجم اللبنانى وائل جسار ، قائلا : “مساء الخير على كل الشعب المصرى العزيز أكيد عايز أهنيكم على انتصار أكتوبر المجيد.. وإن شاء الله مصر منتصرة وفى ازدهار دائم”.

فيما قال الفنان التونسى صابر الرباعي: “أحب أهنئ الشعب المصرى العظيم، وأصدقائى وأحبائى فى مصر حكومة وشعب بمناسبة انتصارات أكتوبر، وكل سنة ومصر بخير، وأنتم جميعا بألف ألف خير”.

و ذكر النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق:”يسعدنى أن أهنئ الشعب المصرى قيادة وشعبا وحكومة، وجيشها الباسل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله مصر دايما بخير وإزدهار وعمار”.

كما شارك الفنان الأردني عمر عبد اللات، فى تهنئة الشعب المصري قائلا: كل عام ومصر وشعبها وجيشها ورجالتها بألف خير إن شاء الله، بمناسبة احتفالات وانتصارات 6 أكتوبر.