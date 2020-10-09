فيديو.. “أبرزها أرباح يوتيوب” أحمد حسن وزينب يكشفان أسرارا صادمة عن حياتهما

المستقلة/ منى شعلان/ فى أول ظهور إعلامي لليوتيوبر المصرى” أحمد حسن وزوجته زينب عقب الإفراج عنهما بعد الاتهام في استغلال نجلتهما في فيديوهات على الإنترنت ، كشف الثنائى عن السبب الحقيقى فى نشر فيديوهات تجمعه بزوجته عبر يوتيوب.

قال حسن، خلال حوار له وزوجته ببرنامج “الجمعة في مصر” عبر فضائية “MBC مصر”: إحنا قبل ما نخلف كان عندنا مشاهدات 40 و50 مليون على فيديو واحد، إحنا مكنش محتاجين إن بنتنا تطلع معانا عشان نتشهر، وأنا كنت والحمد لله ميسور الحال من قبل ما أبدأ موضوع الفيديوهات ده، أنا أول فيديو عملته كان من داخل عربيتي، إحنا مش بنعمل ده عشان الفلوس، الهدف الأساسي إننا نظهر شكل الأسرة، إحنا بنحب نوثق حياتنا للناس، ومش إحنا بس في ملايين غيرنا في العالم بيعملوا كده”.

وأكد اليوتيوبر أحمد حسن، إنه صوّر فيديو تأثر زوجته “زينب” بوفاة والدها بناء على طلبها لطمأنة أصدقائها على حالتها ونفي شائعة وفاته بفيروس كورونا المستجد وقتها.

ورد حسن على منتقدى بشأن هذا الأمر ، قال : “هل أنا هغصب عليها إننا نطلع نعمل فيديو ووالدها متوفي؟ مفيش الكلام ده، هي اللي كانت حابة توضح للناس، هغصب عليها ليه؟ وقولتلها كذا مرة إني مش عايزها تطلع في فيديوهات تاني لكن هي اللي كانت ترفض وتقول أنت متجوزني وأنا كده”.

فيما قالت زينب، إن زوجها لا يغصبها على فعل أي شيء، مضيفة: “إحنا بنقدم الفيديوهات دي كعيلة ونعتبر جمهورنا جزء من العيلة”.

وأوضح اليوتيوبر أحمد حسن، إن الفيديوهات التي يقدّمها مع زوجته “زينب” على موقع “يوتيوب” من باب التمثيل، موضحا: “إحنا هدفنا من الأول من الفيديوهات دي إننا ندخل مجال التمثيل، ولما ملقناش فرصة اتجهنا لحاجة شبيهة على السوشيال ميديا، فيديوهاتنا عبارة عن محتوى عائلي تقدمه 10 أو 15 عيلة تانية في مصر”.

وأضاف حسن: “لو أنا وزينب خارجين رايحين مكان ونصور الخروجة دي فين المشكلة؟ لما نلعب مع بنتنا فين المشكلة لما نصوّر ده؟ مفيش حد في الدنيا هيستغل بنته مستحيل نعمل كده، إحنا بنوثق حياتنا عشان نشوف ده بعد سنين قدام”.

وأشار حسن إلى أنه كان ميسور الحال قبل أن يحقق أرباحا على قناته، فأول فيديو ظهر فيه كان داخل سيارته، مؤكدا: “لا ننفذ الفيديوهات من أجل المال، ولكن من أجل توثيق حياتنا للناس”، مشيرا إلى أن كثير من الأشخاص المؤثرين حول العالم يقومون بالأمر نفسه على “يوتيوب” في الدول العربية والعالم.

وأشارت “زينب” إن أرقام الأرباح التي تعود عليها وزوجها من “يوتيوب” عكس تماما ما يتم تداوله، وأضاف حسن: “الأرباح دي مش حقيقية خالص، مفيش الكلام ده.

وأضاف حسن : “معنديش أنا وزينب بيت ملك حتى الآن ونعيش أنا وزينب في شقة إيجار وأهالينا كذلك، وما يروج أننا نمتلك الملايين، فهو كلام كاذب”.

من ناحية أخرى نشر الثنائي أحمد حسن وزينب ، مؤخراً مقطع فيديو عبر قناتهما الرسمية على موقع “يوتيوب”، يكشفان فيه سبب ارتداء زينب للحجاب مرة أخرى.

قالت زينب في الفيديو:” طول الفترة اللي فاتت كنت حاسة إني مش مرتاحة ودايما قلقانة، وكنت خايفة أموت وأنا بشعري، لكن دلوقتي مرتاحة وناوية مقلعوش تاني أدبًا وربنا يثبتني”، خلوا بالكم العمر مش مضمون وإن شاء الله ربنا يكرمكم إنتو كمان، أنا مش شيخة ولكن بحاول أحسّن من نفسي للطريق الصح، وبفكر في الخمار كمان”.

وأضافت زينب:” بفكر في الحجاب من فترة طويلة، من رمضان اللي فات، الحمد لله ربنا هداني، أتمنى من ربنا أنه يكون راضي عني، الحجاب فرض علينا مش اختيار، ومذكور في الدين، لازم اللي هتلبسه تكون مقتنعه بيه”.

وواجه الثنائي مؤخراً أزمة كبيرة، بعد حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بتهمة الاتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما “آيلين” البالغة من العمر عاما واحدا للخطر.