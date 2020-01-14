فيديو : آمر حرس الشرف يستأذن رمزيا من القائد “ابومهدي المهندس”

المستقلة/ آمر حرس الشرف يستأذن رمزيا من الشهيد القائد ابومهدي المهندس بعد وضع صورته على الكرسي المخصص له لبدء مراسيم تأبين الشهداء . إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا ابومهدي المهندسالعراقبغدادحرس الشرف قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار غدا.. انعقاد الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية اخر الاخبار نائب : الاتفاقية الإطارية مع الصين باطلة وتخالف الدستور اخر الاخبار تقرير : برشلونة أصبح أول نادي يكسر حاجز إيرادات قدرها 800 مليون يورو اخر الاخبار الرقابة المالية: تلكأ في تطبيق برنامج الزائر الصحي في دوائر الصحة التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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