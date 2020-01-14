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فيديو : آمر حرس الشرف يستأذن رمزيا من القائد “ابومهدي المهندس”

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المستقلة/ آمر حرس الشرف يستأذن رمزيا من الشهيد القائد ابومهدي المهندس بعد وضع صورته على الكرسي المخصص له لبدء مراسيم تأبين الشهداء .
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