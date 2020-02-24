فيديوجرافيك : آداب العطاس و السعال في الأماكن العامة لتقليل العدوى

المستقلة / ريم حمدان / منذ تفشي فيروس كورونا في انحاء العالم ووصوله للمنطقة العربية بشكل خاص اصاب الناس حالة من الخوف كلما اقترب منهم شخص يظهر عليه المرض او الزكام او العطاس.

وعلاوة على ذلك فاننا في موسم العطس، أينما ذهبت هناك شخص مريض أو على وشك الإصابة بالمرض والجميع يعطس ويسعل.

فكيف تنقذ نفسك من الإصابة بالمرض؟ ابدأ بنفسك، إذا اتبعت آداب العطس والسعال فسوف تمنع انتشار الفيروسات وبالتالي سوف تحصر المرض في دائرة صغيرة. للمزيد من التفاصيل: