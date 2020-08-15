فيتو روسي صيني …امريكا تفشل في تمديد الحظر على السلاح لإيران

المستقلة / متابعة /- أخفقت الولايات المتحدة مساء امس الجمعة في محاولتها لتمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح لإيران.

واعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن مجلس الأمن الدولي رفض “قرارا معقولا” بتمديد حظر السلاح على إيران.

وأشار إلى أن مجلس الأمن رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمامها بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وقال بومبيو في تغريدة على “تويتر”: “فشل مجلس الأمن اليوم في محاسبة إيران”، مضيفا أن “فشل المجلس يمكن طهران من شراء وبيع الأسلحة الفتاكة وتجاهل مطالب دول الشرق الأوسط.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لتصحيح هذا الخطأ.