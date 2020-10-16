فيتامين د … متى يجب عليك الفحص

المستقلة …. يتم تعريف فيتامين د على انه فيتامين د في الواقع ليس فيتامينًا وإنّما هرمون يتم انتاجه في الجسم نتيجة للتعرّض لأشعّة الشمس.

على الناحية الأخرى يمكن للأشخاص الحصول على فيتامين د من مجموعة من الأغذية والأطعمة بشكل طبيعي بدون الحاجة لتناول المكملات الغذائية او الحبوب.

تمكن فائدة فيتامين د في امتصاص الكالسيوم من الغذاء في الجهاز الهضمي إلى الجسم، كما ان نقصه في جسم الإنسان يؤدي الى انخفاض في امتصاص الكالسيوم من الغذاء. نتيجة لذلك، يتحرّر الكالسيوم من العظام بهدف الحفاظ على نسبة ثابتة للكالسيوم في الدم.

وينصح المجتمع الطبي بإجراء الفحوصات للتأكد من نسب فيتامين د في جسم الانسان في الحالات التالية:

لدى البالغين الذين يعانون من تخلخل العظام (مرض يظهر بصورة انخفاض في كثافة العظام)، ارتفاع ضغط الدم أو إصابة الكلى.

عند الشك بفرط فعاليّة الدّريقة (Hyperparathyroidism)، السّلّ، أو السّاركويد.

لدى الأطفال عند الشكّ بالرخد (هذا المرض يظهر على شكل تخلّف بالنموّ وتشوّه العظام)

كفحص تحرٍ للكشف عن نقص الفيتامين D لدى البالغين، الأطفال والنساء الحوامل.