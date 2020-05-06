فيان صبري : الكوردلايرضون الا باستحقاقهم بالمناصب الوزارية

( المستقلة)…أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطيالكوردستاني النيابية فيان صبري ان الكوردلايرضون الا باستحقاقهم بالمناصب الوزارية.

وقالت صبري في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء ،“نحن نطالب باستحقاقتنا كما هي بالمناصب الوزارية ولانرضىباي تغيير“.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجلسة الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه اليوم الاربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

وتنتهي المهلة الدستورية أمام الكاظمي لتمرير حكومته في البرلمان في التاسع من أيار/مايو الجاري وسط توسع دائرة المعارضين لتمرير حكومته في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان يحظى في البداية بتأييد الغالبية الساحقة من الكتل السياسية.

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة. ( النهاية)