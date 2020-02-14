فى عيد ميلاد سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات وهذا سبب إعتزالها الفن

(المستقلة) – منى شعلان/ استطاعت أن تتخذ طريقا لنفسها ، جعلها تتربع على عرش الكوميديا المصرية ، وجعلت من أعمالها أيقونة للفن ، هى الفنانة المصرية سهير البابلي.

ولدت سهير البابلى ، فى مثل هذا اليوم ، 14 فبراير ، عام 1937 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لكنها قضت طفولتها في المنصورة حيث كان والدها ناظراً في مدرسة ثانوية.

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والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وبمعهد الموسيقى أيضاً، ولكنها في الوقت نفسه واجهت ضغوطاً من أسرتها من أجل أن تترك الفن ، كما واجهت صعوبة في التوفيق بين المعهدين.

قدمت سهير البابلي العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وأيضا كانت نجمة فى المسرح،ومن أبرز أعمالها مسرحية “شمشون وجليلة” ، “سليمان الحلبي”، “​مدرسة المشاغبين​”، “نرجس”، “ريا وسكينة”، “على الرصيف”، “نص أنا ونص أنت”، “الدخول بالملابس الرسمية”، “عطية الإرهابية”.

في الدراما يعتبر أشهر أدوارها مسلسل “​بكيزة وزغلول​” ، “قانون سوسكا” ، “قلب حبيبة” ،”ألف ليلة ليلة” ، “عم حمزة”،”جراح عميقة” ،”هنداوي”،”مشيت في الأخطار ، “الأيدي الناعمة” ، “لمن نحيا”.

أما في السينما من أبرز أعمالها فيلم “يوم من عمري” “ساحر النساء” ، “فجر يوم جديد” ،”أخطر رجل في العالم” ،”ليلة القبض على بكيزة وزغلول” ،”أميرة حبي أنا” ،”ليلة عسل” ،”الجنسية مصري” ،”السيد قشطة” “صراع مع الحياة” ،”المرأة المجهولة” ،”نهر الحب”.

تزوجت سهير البابلي خمس مرات، أول زواج لها في بداية حياتها كان من رجل الأعمال محمود الناقوري وهو والد ابنتها الوحيدة نيفين، ولكنهما إنفصلا لرفضه أن تكمل مشوارها الفني الذي أصرت عليه بينما كان يرغب أن تتفرغ لمنزلها وابنتها.

الزواج الثاني كان من الملحن والفنان منير مراد، والذي أعتنق الإسلام ، وتزوجها ، إذ أنه كان يحبها كثيراً، ولكنهما إنفصلا أيضاً بسبب غيرته الشديدة عليها.

وتزوجت للمرة الثالثة من “الجواهرجي” أشرف السرجاني، وبعد وفاته تزوجت للمرة الرابعة من رجل الأعمال محمود غنيم، أما الزيجة الخامسة والأخيرة كانت من الممثل ​أحمد خليل​، والذي قال إنه تزوجها وهي نجمة كبيرة بينما كان هو وقتها شاباً قادماً من الفلاحين، فكان يرفض تأخرها ليلاً لذلك حاول الضغط عليها من أجل أن تترك التمثيل، واشترى لها محلاً في الزمالك بقيمة كبيرة لكنها باعته بثمن رخيص للغاية بعد الإنفصال.

أثناء عرض مسرحية “عطية الإرهابية” قررت سهير البابلي اعتزال الفن وارتداء الحجاب في مفاجأة لجمهورها، وبعد أن تركت المسرحية اضطر المخرج ​جلال الشرقاوي​ أن يستعين بإبنته عبير الشرقاوي لكي تمثل الدور إنقاذاً للموقف، بينما صرحت البابلي وقتها بأنها عندما قررت الإعتزال شعرت بأنها خافت من لقاء الله وأرادت ارضاءه، وكانت ابنتها قد ارتدت الحجاب وكانت تحرص على دراسة وحفظ القرآن فقررت سهير ارتداءه عام 1997، وقد قيل إن السبب في ذلك هو لقاءاتها بالشيخ الشعراوي والدكتور مصطفى محمود اللذين كانت تحرص على زيارتهما مع مجموعة من الفنانات، ولكن بعد الاعتزال بعد سنوات طويلة، عادت سهير لتقدم بعض المسلسلات لكن بالحجاب فكان أول عمل عادت به هو مسلسل “قلب حبيبة”.

وعن عودتها بعد تسع سنوات من الإعتزال قال لها الشعراوي وقتها “وماله لو مثلتي وإنتي بالزي ده، وتوصلي رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر مابتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع مني”.

وتعيش سهير البابلي حالياً مع ابنتها نيفين وأحفادها، وتقضي أغلب أوقاتها في العبادة وقراءة القرآن، وتحرص على حضور الدروس الدينية.