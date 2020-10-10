فى عيد ميلاده الـ66.. تعرف على رسائل الجمهور لـ”محمد منير” وسبب عدم زواجه

المستقلة/ منى شعلان/ تربع على عرش الأغنية العربية وكسب قلوب محبيه من المحيط إلى الخليج ، بصوته وبأغانية التى تميز بها طوال مشواره الفني ، منذ بدايته في 1977 وحتى هذه اللحظة، يوافق اليوم عيد ميلاد الكينج المصرى محمد منير ، الذي يتم فيه عامه الـ66.

تصدر الكينج محمد منير ، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، اليوم السبت ، ودشن المغردون هاشتاج عيد ميلاد محمد منير ، إحتفالا بمطربهم المحبوبة ، مع نشر مقاطع فيديو لأغانية المفضلة مرفقة برسائل التهنئة الموجه له.

وجاءت التعليقات كالتالي :”

محمد منير عمل ألبوم شبابيك سنه 1981 لحد دلوقتي بيتسمع من كل الاجيال ولسه في اجيال ، هتسمعه كتير جايه ، بيغني من السبعينات لحد دلوقتي ولسه ليه جماهير وجمهور جديد بيطلع يحب التاريخ العظيم ده في اغاني ليه بتفكرني بالوقت والحقبه اللي كنا عايشين وقتها لما الاغاني نزلت اسطوره ، النهارده عيد ميلاد أعظم واحد في العالم “محمد منير” ، اغنية شبابيك تمت النهارده الـ40 سنة كل سنه وانت الصوت الي بنشاركو في كل حاجه في حايتنا بنعملها.. كل سنه وانت اغانيك بتعلمنا كل حاجه حلوه ، من النكسة إلى الإنتفاضة، ما بين هشاشة الأحلام وصخرية الواقع ولد مشروع فني جديد لشاب أسمر اللون اسمه محمد منير”.

وكتبت مغرد قائلا :” متن لكل اللحظات اللي كان متواجد دايما بصوته ويخرجني من حال الحزن للفرحه ، منير هو صوت الحياة و الامل و الفرحه هو صوت الناس الغلابة هو القطعة الفريدة في تاريخ الاغنيه المصرية.

– ولسه بيجري ويعافر👌 – زي النهارده من 66 سنة اتولد طفل في قرية صغيرة في جنوب أسوان تعب وعافر لحد ما وصل لأسطورة الغُنى العربي وانه يبقى الكينج محمد منير ❤️

– كل سنة وأنت طيب يا كينج ودايما ممتعنا بصوتك وفنك ❤️

– 10/10/1954 pic.twitter.com/LnC8u7PHdc — masrya (@masrya1111) October 10, 2020

وبالحديث عن حياة الفنان المصرى محمد منير ، نجد أنه تزوج مرة واحدة فقط من فتاة من أصل نوبي، تعيش في باريس تُدعى داليا يوسف، إلا أنه انفصل عن زوجته بشكل مفاجيء لجمهوره بعد أقل من شهرين من الارتباط.

كما تقدم محمد منير للزواج من الممثلة والإعلامية المصرية نجلاء بدر، منذ عدة سنوات، ووافقت الأخيرة بالفعل، ولكن الصدمة أنه لم يحضر ليلة عقد القران ، بحجة أنه غير مستعد للزواج فى الوقت الحالى.

وقد أعلن محمد منير ، مؤخرا ، خلال لقاء تليفزيونى له ، عن رغبته في الزواج، مؤكدا أنْ لا شيء يمنعه من القيام بهذه الخطوة رغم تقدمه في العمر.

قائلا “أنا أتمنى أن أكون متزوج ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد”، وأضاف مازحًا: “أنا مازلت (عضلات) وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني”.

وكشف الكينج، عن المواصفات التي يتمناها في فتاة أحلامه، وهي: “أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وتتعامل معي وكذلك مع أصدقائي الأجانب، وأحتاجها تكون زوجة ترعاني وتحب أكلاتي المفضلة.. والملخص أن تكون تحبني وأنا سأحبها وأحترمها وأقدرها وأشيلها فوق رأسي”.