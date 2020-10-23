فى عيد ميلاده الـ 77.. نجوم الفن يهنئون الفنان الكبير صلاح السعدني

المستقلة/ منى شعلان/يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدني، بعيد ميلاده اليوم،الجمعة، حيث ولد في مثل هذا اليوم الموافق 23 أكتوبر عام 1943، ونشر نجله الفنانة أحمد صلاح السعدني ، مجموعة صور فى أحدث ظهور للنجم الكبير إحتفالا بتلك المناسبة.

ونشر أحمد صلاح السعدنى ، مجموعة من الصور التى جمعته بوالده ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب: “كل سنه وأنت طيب وبخير وصحة، ربنا يخليك لينا يا عمدة”.

وإنهالت التعليقات من قبل الجمهور ونجوم الفن ، حيث علق الاعلامى يسرى الفخراني :” كل سنة وعم صلاح بخير وصحة ، أجدع وأعز الناس ، كما كتب الفنان محمد على رزق:” العمده حبيب الكل ربنا يبارك فعمره و صحته كل سنة و هو طيب ، وعلقت الفنانة هالة صدقي :” كل سنه وارابيسك بخير .

يشار إلى أن آخر أعمال النجم الكبير صلاح السعدني، مسلسل “القاصرات” عام 2013، وشارك في بطولته داليا البحيري، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، وآخرون، من تأليف سماح الحريري، إخراج مجدي أبو عميرة.