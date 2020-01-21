فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية الفنانة “نبيلة عبيد”

المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل النجمة المصرية نبيلة عبيد، بعيد ميلادها الـ75، فهي من مواليد 21 يناير 1945، ولقبت بنجمة مصر الأولى ، لما قدمته من أفلام للسينما المصرية.

وقد كشفت الفنانة نبيلة عبيد، مؤخرا عن وصيتها ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت صورا لها وعلقت قائلة : “أرفض تجسيد قصة حياتي، وسأكتب وصيّة بأن لا يتمّ هذا، صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكنني أرفض تمامًا أن تحول إلى عمل سينمائي أو درامي لأن الأعمال الذاتية تلقى فشلاً ذريعاً”.

وقد حرص عدد من نجوم الفن على الإحتفال بعيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد ، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورا برفقة عبيد ، والفنانة إيمي سمير غانم ، وظهرت عبيد ، وهى تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها المصصمة على شكل “خرزة زرقاء وعين وكف الحسد”.

من ناحية أخرى ، تعود الفنانة نبيلة عبيد ، إلى الساحة الفنية ، بعد غياب لسنوات، وتشارك فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل “نساء من ذهب” ، حيث يعد العمل الأول الذى يجمعها بنجمة الجماهير نادية الجندي .

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من “فورمات” أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.

مسلسل “نساء من ذهب” بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان.