فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية الفنانة “نبيلة عبيد”

View this post on Instagram

أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي، وسأكتب وصيّة بأن لا يتمّ هذا الأمر، صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكنني أرفض تماماً أن تحول إلى عمل سينمائى أو درامى لأن الأعمال الذاتية تلقى فشلاً ذريعاً. #نبيلة_عبيد