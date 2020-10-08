فى عيد ميلادها الـ40.. 5 رسائل من شيرين عبد الوهاب لهؤلاء

المستقلة / منى شعلان / عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ، عن سعادتها الشديدة لإحتفال جمهورها ومحبيها فى الوطن العربي، بعيد ميلادها الـ40 ، اليوم الخميس ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال رسائل التهنئة أو نشر صورها ومقاطع فيديو لأشهر أغانيها.

ووجهت عدة رسائل لجمهورها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة :” كل سنة وانتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك وسعيدة”.

وتابعت فى تغريدة أخرى :” كل سنة كان بيكون اليوم ده بالنسبالي يوم حساب أنا عملت إيه ومعملتش إيه وكان لازم أعمل إيه، لكن السنة ديه حاسة ان فيه حاجة مختلفة وأهدافي اختلفت”.

و كتبت تغريدة أخري قالت فيها : ” سعيدة وبضحك علشان ببص علي كل حاجة بإيجابية، زي إني الحمد لله على مدار ٢٠ سنة مقصرتش في شغلي وعملت شغلي بمنتهى الحب والحمد لله نجحت في كل حاجة عملتها وربنا كان توفيقه كبير”.

ووجهت رسالة لزوجها المطرب حسام حبيب وكتبت:”على المستوى الشخصي أنا سعيدة جداً بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي و أخويا وصديقي وابني و سعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي”.

كما ذكرت زملائها الفنانين قائلة : “سعيدة بنجاحي ونجاح زمايلي وزميلاتي علشان احنا بنسعد الناس بشغلنا وأتمنى يبقوا بصحة كويسة وبشكر كل إنسان ساعدني في حياتي علشان أوصل للي انا فيه دلوقتي”.