فى عيد ميلادها.. الجمهور يحتفل بالفنانة شيرين عبد الوهاب

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم الفنانة شيرين عبدالوهاب ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، خلال الساعات القليلة الماضية ، بمناسبة عيد ميلادها الـ 40 ، الذى يوافق اليوم الخميس 8 أكتوبر.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاج باسم شيرين عبدالوهاب، إحتفالا بعيد ميلادها ، مع نشر صور لها ، ومقاطع فيديو لأشهر أغانيه ، فضلا عن رسائل التهنئة الموجه لها.

كما وجه الفنان حسام حبيب ، رسالة رومانسية، لزوجته شيرين عبد الوهاب في يوم ميلادها، و نشر صورة من الكليب الأخير الذى جمع بينهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق قائلا : “دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك و يبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة”.

من ناحية أخرى ، نوهت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، على قرب عيد ميلادها ، منذ شهر تقريباً ، فى تدوينة لها قائلة:” ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين، يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد ، أنا بطلت أكبر بعد ٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا “.

عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد 😄

أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا 😌 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 10, 2020

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا أغنية “مش قد الهوى” ، وحققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة للفنانة شيرين على موقع “يوتيوب” ، والأغنية من كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم ، كما تنشغل حاليا بالتحضير لألبومها الجديد.