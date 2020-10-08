فى عيد ميلادها.. الجمهور يحتفل بالفنانة شيرين عبد الوهاب

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم الفنانة شيرين عبدالوهاب ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، خلال الساعات القليلة الماضية ، بمناسبة عيد ميلادها الـ 40 ، الذى يوافق اليوم الخميس 8 أكتوبر.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاج باسم شيرين عبدالوهاب، إحتفالا بعيد ميلادها ، مع نشر صور لها ، ومقاطع فيديو لأشهر أغانيه ، فضلا عن رسائل التهنئة الموجه لها.

كما وجه الفنان حسام حبيب ، رسالة رومانسية، لزوجته شيرين عبد الوهاب في يوم ميلادها، و نشر صورة من الكليب الأخير الذى جمع بينهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق قائلا : “دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك و يبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة”.

من ناحية أخرى ، نوهت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، على قرب عيد ميلادها ، منذ شهر تقريباً ، فى تدوينة لها قائلة:” ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين، يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد ، أنا بطلت أكبر بعد ٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا “.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا أغنية “مش قد الهوى” ، وحققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة للفنانة شيرين على موقع “يوتيوب” ، والأغنية من كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم ، كما تنشغل حاليا بالتحضير لألبومها الجديد.

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