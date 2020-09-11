فى عيد زواجهما الأول.. أحمد فهمي يوجه رسالة لـ هنا الزاهد

المستقلة/ منى شعلان/يحتفل الفنان أحمد فهمي ، اليوم 11 سبتمبر ، بعيد زواجه الأول من النجمة هنا الزاهد ، وبهذه المناسبة ، شارك فهمى جمهوره بصورة تجمعه بزوجته ، عبر حسابه على موقع انستغرام، وعلق عليها قائلا : ” كل سنة وانت طيبة يا احلى حاجة فى حياتى .. و برافو انك عارفة تروضينى.. اول عيد جواز “.

وقد تزوجا النجمان، بعد قصة حب نشأت بينهما من أول نظرة ، كما روت الزاهد فى أحد اللقاءات التليفزيونية لها ،أن قصة الحب بدأت بينهما بين من خلال لقائهما الأول في فيلم “حرب كرموز”، وكان لوك فهمي غريب في السينما، وعندما سألته عن السبب، قال لها”للفت الأنظار”، ومن هنا ظهرت شرارة الحب.

وقالت الفنانة هنا الزاهد أن ثاني لقاء لهما كان في احدي الكافيهات بصحبة الفنان علي ربيع وكريم عفيفي ومن هنا قال أحمد فهمي أنه تأكد من اعجابة الشديد بها، حتى ظهر لهم بعد ذلك العديد من المواقف الرومانسية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حتى أنه تدوال إشاعة غيرة أحمد فهمي عليها بسبب عدم حضوره العرض السنيمائي الخاص لفيلم “قصة حب” ، حيث انها قامت ببطولة الفيلم مع الفنان احمد حاتم.

وبعد ذلك تمت الخطبة ، ومن ثم حفل الزفاف ، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام فى مصر ، وأصبح حديث الجمهور المصري حينها ، فكان حفلا أسطوريا.

من ناحية أخرى يستعد الفنان أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد “حلم سوسن” وذلك خلال الايام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج ، ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمي كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم.