فى ذكري وفاتها.. تعرف على طقوس «أم كلثوم» الغريبة قبل صعود المسرح

(المستقلة) – منى شعلان

«لا تتحدث مع أحد، وتكتب ما تريد فى ورقة»، طقوس خاصة اعتادات عليها قبل حفلها الغنائي ، كوكب الشرق أم كلثوم ، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 3 فبراير من عام 1975.

«ثومة» اعتادت قبل أى حفل غنائي لها ، أن تلتزم الصمت طوال اليوم ، ولا تتحدث مع أحد وإذا احتاجت شيئا فإنها تكتب ما تريد فى ورقة وتعطيها لخادمتها.

كما روي الملحن الراحل «سيد مكاوي» فى أحد اللقاءات الصحفية له، أن «أم كلثوم» كانت قبل حفلها تطلب من كل عازف على حدة عزف قطعة لتطمئن أن الآلة تعمل بشكل جيد، وتقوم بضبط الآلة بما يناسب مع اللحن والموسيقي، بل وتطلب تسخين الآلات، ولا تترك الفرقة قبل الاطمئنان على كل شيء.

وأضاف أنها كانت تحرص على ارتداء بالطو يخفي فستانها حتى لا يعرف أعضاء فرقتها، ما ستظهر به خلال الحفل وتكون مفاجأة لهم مثل الجمهور.