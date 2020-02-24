فى ذكري ميلاده.. رحلة «محمود الجندي» من الإلحاد إلى الإيمان

(المستقلة) – منى شعلان/ كانت حياته مليئة بالتفاصيل والأحداث التى أثرت عليه وتأثر بها ، أنه الفنان الراحل محمود الجندي، الذى ولد فى مثل هذا اليوم 24 فبراير 1945 ، بمحافظة البحيرة.

الفنان الراحل، اسمه الحقيقى محمود حسين الجندى، وتخرج من المعهد العالى للسينما، بدأ حياته الفنية فى فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية فى العديد من أعماله الفنية والمسرحية، كما قدم ألبوم غنائى باسم “فنان فقير” عام 1990، وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء، لكنه لم يحب استكمال التجربة.

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تزوج محمود الجندي ثلاثة مرات، كانت الأولى فقط من خارج الوسط الفني، بنيما اختياراته اللاحقة كانت من داخل الوسط ، تزوج من ضحى حسن، وأنجب منها ثلاث بنات وولد هو المخرج أحمد الجندى، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001،

وفى عام 2003 تزوج من الفنانة عبلة كامل،

ولكن انتهى زواجهما بالانفصال فى 2005، ليتزوج بعد ذلك من زوجته “هيام” وهى ابنة الفنان جمال إسماعيل.

وتوجد محطات هامة فى حياة محمود الجندي لعل أبرزها رحلته من الإلحاد إلى الإيمان، إذ أنه عاش فترة تمرد وغرور وغليان فكرى خلال مرحلة شبابه، وأن هذه الفترة كانت مرحلة البحث عن الذات، وبها شبه غرور بأن كل حاجة أنا اللى بعملها بمجهوداتى، ولحظة الغرور جعلته يتجه إلى فترة تمرد، وكانت مكتبته مليئة فى هذه الفترة بكتب تحفز على الإلحاد”.

وقال الفنان محمود الجندى، فى لقاءات تليفزيونية له سابقة ، إن عودته للإيمان ، جاءت بعد وفاة زوجته الأولى ضحى حسن عام 2001 إثر اندلاع حريق فى منزلهما، والتى سبقها وفاة مصطفى متولى، مضيفا، “الحادثتين خلونى أشوف إن الدنيا مش مستمرة وسألت نفسى أنا عملت إيه وأنا ماشى صح ولا غلط، لكن مش الحادثة بس اللى خلتنى أرجع للإيمان، وأنا بطفى فى الحريق بصيت على مكتبتى لقيت الكتب والجرايد اللى كتبت عنى وكل شغلى بيولع، لكن الجزء اللى فيه الكتب الإلحادية كانت بتولع بشكل فيه تحدى وأدركت إنها رسالة من ربنا، وهنا قلت أنا راضى باللى ربنا يكتبه”.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود الجندى يوم 11 أبريل 2019، عن عمر ناهز 74 عاما، بإحدى مستشفيات القاهرة ، بعد صراع مع المرض.