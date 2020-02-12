فى ذكرى عيد ميلاده.. «عمر الحريري» أبو البنات الذى توفى على خشبة المسرح كما تمنى

(المستقلة) – منى شعلان/مسيرة فنية عمرها ستين عامًا ، تنوعت مابين الأعمال السينمائية والمسرحية والإذاعية والدرامية، أنه الفنان المصري الراحل عمر الحريرى ، الذى تحل ذكرى عيد ميلاده اليوم .

ولد عمر الحريرى ، في 12 فبراير 1962 ودرس في المعهد العالي للتمثيل العربي، بدأت مسيرته الفنية بالمسرح، من خلال عمله بالمسرح القومى، الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة، ثم عمل في عدة مسارح.

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قدمه للجمهور الفنان يوسف وهبي في مسرحياته، فيما كان أول ظهور سينمائى له في 1950 في فيلم (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسرى.

من الأفلام التي شارك فيها الآنسة حنفى والوسادة الخالية وسيدة القصر وأم رتيبة والرباط المقدس والعتبة الخضراء وسكر هانم والعذاب امرأة والناصر صلاح الدين وقاتل ما قتلش حد ومعالى الوزير والرجل الغامض بسلامته ، وفي الدراما التليفزيونية شارك في أكثر من مسلسل دينى ودرامى وفوازير رمضان وألف ليلة وليلة (شيريهان) ، وشارك في مسلسل شيخ العرب همام، وأدى فيه شخصية والد همام شيخ العرب ومسلسل ساكن قصادى مع الراحلين محمد رضا وسناء جميل، وفى مسلسل عمر بن عبد العزيز، و”لا إله إلا الله” في أكثر من ثلاثة أجزاء، ومن أشهر مسرحياته مسرحية شاهد ما شافش حاجة والواد سيد الشغال ومنور يا باشا وسكر هانم ، وكذلك الأداء الصوتى، في شخصية جراتسيانى في النسخة الناطقة بالعربية من فيلم عمر المختار.

وكان عمر الحريري أصيب بسرطان المعدة في آخر سنوات عمره، لكن ابنته “ميريت” أخفت عنه خبر مرضه لمدة 4 سنوات ، وتمنى الحريرى أن يتوفى على خشبة المسرح ، وهذا ماحدث ، فقد سقط مغشيا عليه أثناء بروفات إحدى المسرحيات ، ونُقل إلى المستشفى وظل بها على مدار أسبوع، ورحل يوم 16 أكتوبر 2011″.

وتزوج عمر الحريرى 3 مرات، الأولى من آمال عثمان، وبعد وفاتها تزوّج من نادية سلطان لكنهما انفصلا، وتزوج بعد ذلك من السيدة رشيدة رحموني، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أُطلق عليه أبو البنات.

وزوجته الأخيرة مغربية الجنسية، وكان يكبرها بـ35 عامًا، ولقبه زملاؤه بـ”أبوالبنات”، لأنه أنجب فتاة من كل إمرأة تزوجها، كما أنجبت ابنته الثالثة”بيرى” وهو في السبعين من عمره.