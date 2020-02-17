فى ذكرى رحيله.. الفنان «محمد متولي» ومسيرة فنية على مدار 40 عامًا

(المستقلة) – منى شعلان/ أبدع فى التمثيل ، على مدار أربعين عامًا ، تاركا أعمالا لا تنسي فى ذاكرة المصريين ، هو “مصطفى بطاطا” أو الفنان المصري “محمد متولي” الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 2018.

اسمه الحقيقي محمد محمد متولي، وولد في 11 مارس 1945 بمحافظة المنوفية وعاش في الإسكندرية والتحق بكلية دار العلوم ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية في السبعينيات، وكانت أول أعماله في السينما فيلم (خلى بالك من زوزو) عام 1972.

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وشارك في بطولة 232 عمل فني ، مابين المسرح والسينما والتليفزيون منها أشهرها مسلسل أرابيسك ليالي الحلمية ، شارع محمد علي ، زيزينيا،أنا وانت وبابا فى المشمش ، ومن أفلامه سلام ياصاحبى، الإمبراطور ، سارق الفرح ، واحد صعيدى، حسن ومرقص ، وآخر أعماله مسلسل ربع رومى.

وكان الفنان محمد متولى ، مريضا بالسكر، ومصاباً بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته ببرد شديد، كما صرحت عائلته.