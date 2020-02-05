فى اليوم العالمي للمرض القاتل.. فنانات انتصرن عليه

( المستقلة) – منى شعلان/هى رحلة قتالية طويلة تطلب مزيدا من الصبر العنيد حتى تنتصر فى نهايتها ، كما فعلن بعض الفنانات المحاربات اللاتى واجهن «مرض السرطان»، بشجاعة وفخر ، منتصرين فى النهاية .

وفى اليوم العالمى لمرض السرطان ، نستعرض فى هذا التقرير قصص فنانات محاربات أصبن بالسرطان ، وتم شفائهن.

-شريهان

واجهت الفنانة المصرية «شريهان»، أعنف أنواع السرطان وهو سرطان الغدد اللعابية ، وخضعت لأكثر من 100 عملية جراحية بين استئصال الورم وبعض العمليات التكميلية فى جانبها الأيمن على مدار 15 عاما ، حتى هزمت المرض وتعافت منه.

-إليسا

المطربة اللبنانية «إليسا»، التى لم تستسلم للمرض سرطان الثدى ،وواجهته بكل إرادة ، وأخفت الأمرعن الجميع ، حتى تم شفائها لتعلن من خلال كليبها “إلى كل اللي بيحبني” عن رحلتها من هذا المرض اللعين.

-حورية فرغلى

«حورية فرغلى» من الفنانات المصريات اللاتى واجهن مرض السرطان بصارمة وخاصة أنه مرض وراثيا لدى عائلتها، حيث قامت بجراحة لاستئصال الرحم ، وصرحت فى بعض اللقاءات التلفزيونية لها أن الطبيب منحها بعض الوقت قبل الجراحة لي تتمكن من الزواج والإنجاب، إلا أن القدر لم يمنحها تلك الفرصة واضطرت إلى اللجوء للجراحة قبل أن تحقق هذا الحلم.

-نورا رحال

كشفت المطربة السورية «نورا رحال»عن إصابتها بسرطان الثدي، وقضت رحلة علاجية على مدار عامين ، حتى إنتصرت ، قائلة : ازددت أنوثة ومعرفة بمعنى الأنوثة ، وسعيدة بهذه التجربة وأتمنى ألا تتكرر مرة أخرى.

-زهرة الخرجي

الفنانة الكويتية «زهرة الحرجي» تغلبت علي السرطان بعد رحلة علاج طويلة دامت لسنوات ، داعمها خلالها زوجها حتى تماثلها للشفاء، وشاركت في حملات لدعم المصابات بالسرطان كما أنها حلقت شعرها دعما لمرضى سرطان الثدي.