فى الذكرى الـ47.. ما دور فنانات مصر فى حرب أكتوبر؟

المستقلة/ منى شعلان/ 47 عامًا مرت على ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيد، الذي تحقق بتكاتف الشعب المصري بأكمله بعد النكسة والهزيمة في عام 1967، ذلك اليوم الذى هزمت فيه مصر العدو الإسرائيلي ، و استردت كرامتها بأيدي وسواعد أبنائها.

وكان لفنانات مصر ، دور لا ينسى فى الوقوف إلى جانب الجيش والمشاركة فى حرب أكتوبر ، فمنهم من تبرعهن بأموالهن أو مشاركتهن في العنابر لخدمة الجرحى والمصابين، في سبيل مؤازرة الشعب والجيش أثناء حربه المجيدة.

وترصد “المستقلة ” خلال هذا التقرير، الدور الذي لعبته الفنانات المصريات في دعم القوات المسلحة في حرب أكتوبر، سواء كان بالمشاركة الفعلية، أو بالتبرعات وزيارة الجرحى والمصابين كنوع من رفع الروح المعنوية لديهم

نادية لطفي

تعد الفنانة الراحلة نادية لطفي من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة وأهمها دورها في حرب 6 أكتوبر ، حيث إنضمت الفنانة الكبيرة ، لفريق المتطوعات فى أعمال التمريض بمستشفى المعادى العسكرى خلال حرب أكتوبر 73، وشاركت فى أعمال التنظيف، ومسح أرضية المستشفى التى كانت تمرض الجرحى بها ، وتبرعت بأموالها ، كما لم تترد فى فضح جرائم العدو الإسرائيلي فى حصار بيروت.

وكانت ترى الفنانة الراحلة أن الفن لا يقل تأثيرا وفعالية عن الجيش، فكما يوجد قوات مسلحة حربية، يعتبر الفن قوات مسلحة إنسانية واجتماعية.

فاتن حمامة

تعاونت الفنانة الراحلة فاتن حمامة مع أعضاء جمعية الهلال الأحمر ، وخلعت ثوب الفن وإرتدت ثوب الممرضات، وشاركت فى خدمة أبطال الحرب ، فى أكثر من مستشفى ، منهم المصاب ومنهم من كان في حالة حرجة، فكانت زيارتها كمحاولة للتخفيف ومداواة جراحهم ومساندة لهم فى أزمته من أجل رفع الروح المعنوية لديهم.

تحية كاريوكا

عرفت بمواقفها البطولية التى لا تنسى إنها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا ، التى جمعت التبرعات للمجهود الحربى وتبرعت بمجوهراتها، للجيش بعد نكسة يونيو 1967، وكان لها دور بارز فى حرب أكتوبر، سواء فى جمع التبرعات أو مع الهلال الأحمر وفى مستشفى قصر العينى، حيث أقامت لشهور داخل المستشفى لخدمة الجرحى والمصابين.

عزيزة حلمي

“أنا لم أنجب أولادًا، ولكن كل جندي مصري هو ابني”، كانت تلك الكلمات للفنانة عزيزة حلمي، التي تبرعت بالقيام بأعمال التمريض في مستشفى المعادي العسكري خلال حرب أكتوبر، ولم تغادر المستشفى إلا بعد خروج آخر جندي مصاب.