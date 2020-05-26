فولفو تحدد السرعة القصوى في سياراتها عند 180 كم/س فقط!

(المستقلة)..كشفت فولفو عن توجهها المستقبلي لتحديد السرعة القصوى لجميع سياراتها الجديدة عند 180 كم/س فقط.

وفقا لفولفو فإن تقييد السرعة القصوى يهدف “للمساعدة في سد الفجوة المتبقية للوصول إلى هدف إنعدام الإصابات الخطرة والوفيات في حوادث حركة المرور”. بالإضافة إلى تحديد السرعة القصوى فإن كل فولفو جديدة ستأتي الآن بمفتاح إضافي باسم Care والذي يسمح للملاك بوضع قيود إضافية على السرعة القصوى للسيارة. على سبيل المثال، يمكنهم عمل ذلك قبل إعارة السيارة لأحد أفراد الأسرة.

ما يزال على فولفو شوط طويل قبل تحقيق هدفها في تصفير الإصابات والوفيات، بالإضافة لكون السرعة سبب رئيسي وقد عالجته الشركة بهذه الميزة الجديدة فإن السببان الآخران هما المزاج السيء، ومشتتات القيادة، وستكشف فولفو عن ميزات أخرى في المستقبل لعلاجهما.