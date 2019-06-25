فوكس سبورت: كاتانيتش يرفض تمديد عقده مع المنتخب العراقي

(المستقلة) … كشفت شبكة “فوكس سبورت” الأميركية، أن مدرب المنتخب الوطني العراقي، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، رفض تمديد عقده بسبب احتمالية غياب عدد من اللاعبين عن المنتخب لوجود “مشكلة” في جوازاتهم.

اتحاد الكرة، كان قد تلقى كتاباً من لجنة النزاهة للمطالبة بنسخة من هوية الأحوال المدنية لـ72 لاعباً في المنتخب الوطني، كون هناك “شكوك حول صحة أوراقهم الثبوتية”.

وذكرت الشبكة في تقرير ترجمته (المستقلة)، أن “المنتخب العراقي، سيفتقد لخدمات العديد من لاعبيه في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر بسبب مشكلة في جوازات 72 لاعباً عراقياً”.

وتابعت، أنه “نظرًا لأنه من المحتمل أن يغيب عن أسود الرافدين، سلسلة من اللاعبين الرئيسيين في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا التي تبدأ في ايلول، فإن مدرب المنتخب العراقي ستريشكو كاتانيتش رفض التفاوض على تمديد عقده”.

تجدر الاشارة إلى أن عقد كاتانيتش، سينتهي في ايلول المقبل.