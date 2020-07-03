فوز الفهد: أتعرض من 6 سنين للضرب والانتقادات

خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن صمتها بشأن الانتقادات التي توجه إليها بشكل متواصل بسبب الإطلالات التي تظهر بها يومًا تلو الآخر عبر حسابها في موقع “إنستغرام” ويلاحظها الجمهور تحديدًا منذ زواجها منتصف مارس الماضي من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، مؤكدة أنها أصيبت بالملل بسبب ارتدائها للون الأسود.

وقالت فوز الفهد في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، إنها كانت مغرمة بالأسود منذ سنوات ولكنها أصبحت لا تطيقه رغم أن أهلها وزوجها كانوا يعارضون ارتداءها للون الأسود، متابعة: “ماني كنت مكتئبة فلابسة أسود ولكن صايرة مابي ألبس أسود بحس إني نفسيًا مرتاحة بغض النظر عن الأزمة”. وتابعت فوز الفهد قائلة: “منذ شهر 2 اسمي يتداول بالأشياء اللي هي ما أدري مابي أقول شيء أتوقع فهمتوني بس أنا ستايلي ما أرد على كل ما يتداول من كلام أو أحد يقول شيء بس الانتقاد والسبْ صار حالة للبعض حتى النصيحة أحس الناس مو صايرة تعرف تنصح”.

وأردفت فوز الفهد قائلة: “أنا أعرف أنا شنو وما قاعدة أضر أحد وما بقولكم أنا ما أغلط أكيد أغلط حالي حال أي شخص وأتعلم من غلطي وبالعكس ما أستحي اعتذر حق أي شخص أعرفه أو ما اعرفه اللي سبني أقدر أعتذرله لإني وصلته لإنو يسبني”. واستطردت :”بس خمس ست سنين من الضرب ضرب واللي يتابعني من أول ما طلعت أنا بمر بمواقف ومو أرد لأن أحس إذا رديت لازم مستوى من الأسلوب ينزل عشان أوصل المعلومة فليش وأنا إنساني بالي مو طويل بس بهالمواقف ربي ينزل علي برود وهدوء مو طبيعي يعني لو تشوفون مواقف حطوا اسمي فيها والي يطلع يسب واللي يطلع يتكلم وعلى موضوع زواجي”. وأوضحت الفاشينيستا الكويتية قائلة: “أنا أتفهم إنو ممكن عن طريق التصوير أستفز شخص وأنا مو أكون متقصدة بس اليوم وقتها بيكون خايس قاعدين وكورونا وأنا طالعة مستأنسة بهدية عيد ميلادي أطلع أتكلم بإعلان خدوها ولفوها وشو مصداقية وهو ما في شيء”.

واختتمت قائلة: “أطلع أتكلم عن جهاز كورونا اللي أنا وخيري عليه وحاولوا يرفعون علي قضايا وما صار لأني مو غلطت وأنا إذا غلطانة كل شخص يقدر يحاسبني، وأنا بقول إني مو وايد متعمقة بالعطور وما دشيت وايد”. ومؤخرًا دخلت فوز الفهد بمشادة كلامية مع إحدى متابعاتها التي اتهمتها باستغلال أموال زوجها رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، والذي تزوجت منه منتصف مارس الماضي لكي تظهر بشكل مغاير تمامًا عما كانت عليه قبل الزواج، حيث أصبحت تضع صورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعل أشياء لم تكن تفعلها. واتضح من حديث المتابعة أن فوز الفهد تتعمد الظهور بشكل يوضح أنها تتفاخر وتتعالى في مظهرها بسبب أموال زوجها الملياردير وهو ما لاحظته عليها، واصفة إياها بأنها صاحبة حظ جيد رغم أنها “مو حلوة” أما المزاين يكون حظهم نحسًا.