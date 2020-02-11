فوز التعاون يزين الظهور العربي في اليوم الثاني لدوري أبطال آسيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهد اليوم الثاني من الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 4 مباريات كانت الفرق العربية طرفا فيها، أبرزها فوز التعاون السعودي على مضيفه الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثالثة:

التعاون نجح في التغلب على الشارقة بهدف دون رد، سجله فيصل درويش في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت في ملعب الشارقة.

الدحيل القطري فاز على بيرسيبوليس الإيراني بثنائية دون رد، سجلها ماريو ماندزوكيتش وإدميلسون جونيور في الدقيقتين 5 و13.

وبهذا اقتسم التعاون والدحيل صدارة المجموعة الثالثة، فيما يتفوق الفريق القطري بفارق الأهداف.

اقرأ أيضا: الهلال بطل الفوز العربي الوحيد باليوم الأول من دوري أبطال آسيا

المجموعة الرابعة:

النصر السعودي تعادل مع ضيفه السد القطري بنتيجة 2-2، حيث سجل للفريق السعودي كل من عبد الرزاق حمد الله عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن العبيد في الدقيقتين 7 و53، فيما تكفل بغداد بونجاح وحسن الهيدوس بإحراز هدفي الفريق الزائر في الدقيقتين 9 و48.

وفي المجموعة ذاتها تلقى العين الإماراتي خسارة عريضة برباعية دون رد أمام ضيفه سباهان الإيراني، ليتذيل ترتيب المجموعة بلا نقاط، فيما اقتسم النصر والسد وصافة الترتيب.