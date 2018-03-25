فوزنياكي تندد بتصرفات الجمهور الأمريكي

(المستقلة).. ندّدت الدنماركية كارولاين فوزنياكي بتصرفات جماهير ميامي التي أهانتها وهاجمت المقربين منها طيلة المباراة، وذلك بعد خروجها من الدور الثاني في دورة ميامي الأميركية الدولية لكرة المضرب على يد البورتوريكية مونيكا بويغ.

وقالت فوزنياكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بعض الأشخاص في المدرجات هاجموا عائلتي، وهددوا بقتل والدي ووالدتي، ووجهوا لي الشتائم التي لا أستطيع حتى التلفظ بها”، مضيفة “قالوا لابن وابنة أخ خطيبي البالغين من العمر عشر سنوات أن يصمتا ويبقيا جالسين”.

وتابعت “أجهزة الأمن وموظفو البطولة لم يقولوا أي شيء بل أنهم وافقوا على ما جرى”.

وتمنّت أن يأخذ المسؤولون عن دورة ميامي هذه القضية على محمل الجد، “لأنها مثال مرعب للأجيال القادمة من اللاعبين والمتفرجين”.