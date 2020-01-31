فوج طوارئ كربلاء الثالث يتسلم نقاط امنية من الحشد الشعبي شمالي المحافظة

(المستقلة)/علي النصرالله/.. تسلم فوج طوارئ كربلاء الثالث التابع الى قيادة شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، نقاط امنية وأبراج مراقبة من الحشد الشعبي شمالي المحافظة والمحاذية لمحافظة بابل .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) يني تسلم فوج طوارئ كربلاء الثالث نقاط الحماية والمراقبة في منطقة الخنافسة 30 كم شمالي كربلاء والمحاذية لمنطقة جرف النصر قضاء المسيب محافظة بابل من لواء علي الاكبر للحشد الشعبي “.

وأضاف إن “مفارز الفوج الثالث انتشرت بشكل مكثف في المنطقة لتوفير أقصى درجات الحماية والامن للمحافظة “.

وأشاد المصدر بقوات لواء علي الاكبر للحشد الشعبي التي عملت بشكل جاد في توفير الامن في منطقة الخنافسة لسنوات “.