فوج طوارئ كربلاء الثالث يبادر بتوزيع سلات غذائية للعوائل المتعففة

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. بادر فوج طوارئ كربلاء الثالث القتالي بتوزيع سلات غذائية للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود في المحافظة.

وقال مصدر في قيادة شرطة كربلاء، مساء الثلاثاء، لـــ ( المستقلة ) في “مبادرة انسانية ، والى جانب مهامهم الأمنية الكبرى بادر فوج طوارئ كربلاء الثالث القتالي في القيادة بتوزيع سلات غذائية للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود في ظل حظر التجوال الذي اقرته خلية الازمة “.

واضاف إن “تلك الحملات الانسانية لإيصال المساعدات إلى تلك العوائل ستستمر حتى الانتهاء من الاجراءات الوقائية المقررة داخل المدينة “.