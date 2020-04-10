“فوجي فيلم” تجري تجارب على عقار لمعالجة كورونا !

المستقلة ..أعلنت شركة “فوجي فيلم” اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في الولايات المتحدة لعقار “أفيغان” وهو دواء مضاد للإنفلونزا من المتوقع أن يكون فعالًا في علاج المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة ان التجارب ستجرى على 50 حالة من المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس.

وتأمل الشركة الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية والأمان.

وبحسب الشركة، فقد حقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفعها لزيادة الإنتاج، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى، ومن المتوقع أن تنتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة بنهاية يونيو/ حزيران.

واشارت الى تطوير عقار أفيغان من قبل شركة تابعة لشركة فوجي فيلم اليابانية، وتمت الموافقة عليه في اليابان كدواء لفيروس الإنفلونزا الجديد.

وبدأت تجربة العقار على ما يقرب من 100 مصاب ب‍فيروس كورونا الجديد في اليابان في نهاية مارس/ آذار للتأكد من فعالية العقار. تستعد الشركة لزيادة إنتاج أفيغان بناء على طلب الحكومة اليابانية.

وتخطط اليابان لتوفير أفيغان مجانًا لـ 20 دولة حول العالم على أمل استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا الجديد وستزود مكتب الأمم المتحدة بمنحة قدرها مليون دولار لشراء الدواء وتوزيعه.