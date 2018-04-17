فوتو ماكس غاليري يجمع الفنانين العراقيين في الولايات المتحدة

(المستقلة)/ميشيغان ــ علاء السوداني/..بحضور نوعي وكبير للفنانين والمثقفين والجالية العربية عامة والجالية العراقية خاصة تم افتتاح المعرض الكبير ( فوتو ماكس كلري ) في ولاية مشغن الامريكية وبمشاركة عدد من الفنانات والفنانين العراقين المقيمين في امريكا.

وتضمن المعرض اعمال الفنانين التي عكست روحهم الجميلة ورؤيتهم الفنية النافذة للحياة في تفاصيلها الصغيرة وتقديمها بجهد ابداعي اعتمدت عدسة الفنان الساحرة وريشة الفنان المبدع وانامل النحات الماهرة فجسدت المعروضات هذه الابداعات …

ويتوقف الزمن في احلى محطاته واهمها ولتوثق مسيرة الانسان والاشياء على مادة ال(ستيل ) وال ( كنفاس )والخزف التي جمعها المبدع الكبير فنان التصوير المتميز ( بهاء اليعقوبي ) ويعلقها على جدران هذا المعرض الجدير بالاهتمام والذي عكس التجربة الفنية للفنانات والفنانين المشاركين بهذا المعرض …

يوصف اليعقوبي مشاركته بالمعرض بأنها تجربة جديدة من حيث الحداثة فتلاحظ استخدامات وطريقة اسلوب العرض تختلف اختلافا جذريا عن في السابق مثلا من خلال استخدامنا مادة ال ( ستيل ) وال (كنفاس ) حيث تعطي جمالية اكثر للمعروض واسلوب العرض يختلف تماما عن اسلوب العرض في السابق مثل ما تشاهده …

واشار الى انه اضافة لقاعة العرض كانت هناك ورشة كبيرة للعمل على وضع اللمسات الاخيرة للمعروض و”كرست كل امكانياتي في انجاح هذا الكالري وهو جاهز لاستقبال اي فنان يحب ان يقدم معروضه” …

اما عن الفنانات والفنانين المشاركين فهم نخبة جيدة من الجالية العراقية المتواجدة في الولايات المتحدة ومنهم الفنان سلام جميل، والفنان زهير شعوني، والفنان انيس رابع، والفنانة ريم تقي، والفنان حيدر الياسري، والفنانة غادة حسين، والفنان احسان الجيزاني، والفنان د. زهير محسن، والفنان علي الطائي، والفنان د.علي شبوط، والفنان رحيم السيلاوي، ونشوان علي، وسارة العقيلي …

واشار الى ان مساهمة الفنانين ومواكبتهم للعمل بحرص والتزام كبير”جعلنا نخرج بهذا العمل الذي تشاهده” .

وذكر اليعقوبي ان هناك فكرةبأستضافة فنانين من بغداد .

المعرض تضمن ايضا عزف للفنان ( كمال كريم ) الذي قدم عزف منفرد على آلة الساكسفون و.

وقال الفنان ريكاردوس يوسف الذي تواجد في المعرض بصفته نقيب الفنانين ” نحن هنا مع اي تظاهرة فنية صغيرة اوكبيرة … ندعمها معنويا،و لا استطيع ان اقول ماديا كون النقابة ليس لها مردود مالي في الوقت الحاضر ..

واضاف “اما تواجدنا فهو نوع من التفاعل مع الاخوة الفنانين ونجعلهم يحسون ان لديهم نقابة تعي بهم وتتابع ابداعاتهم اينما تكن …

واعرب يوسف عن تمنيه من نقابة الفنانين الأم في بغداد التي الان في دورتها الانتخابية الجديدة ان تضع فناني المهجر بعين الاعتبار وتمد الصلة معهم كما دعا وزارة الثقافة الى ان تهتم بابداع الفنان العراقي وهو في المهجر وان توجه الدعوات لهم في المشاركة في مهرجاناتها المقامة في بغداد …